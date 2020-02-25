В список эликсиров для сексуального влечения и выносливости в постели входят натуральные соки

Идеальным средством для восстановления мужской силы являются натуральные соки. Не секрет, что потенцию повышает гранат, а соответственно и напиток из него. Благодаря содержанию аскорбиновой кислоты и витаминов A, B1 и B6 он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и возглавляет тройку лидеров эликсиров против полового бессилия. А еще в нем в большом количестве присутствуют железо, калий, фосфор и антиоксиданты.

На выработку тестостерона положительно повлияет сок арбуза. Следовательно, его употребление позволит избежать проблем в постели. Кроме того, напиток алого цвета называют отличным средством для профилактики простатита.

Мужчины, у которых есть сложности с зачатием, советуют пить сок сельдерея, передает Planet Today. Он поможет восстановить силу, а также устранить проблемы с пищеварением.

При этом стоит помнить, что перед приемом даже натуральных соков, дабы не навредить своем организму, следует проконсультироваться со специалистом.

Напомним, ранее "Утро" поделилось рецептом терпкого напитка для повышения потенции.