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Фруктовая виагра: тройка лучших напитков для повышения потенции после 50 лет

Фруктовая виагра: тройка лучших напитков для повышения потенции после 50 лет
Фото: Bill Ling/moodboard/www.globallookpress.com
В список эликсиров для сексуального влечения и выносливости в постели входят натуральные соки

Идеальным средством для восстановления мужской силы являются натуральные соки. Не секрет, что потенцию повышает гранат, а соответственно и напиток из него. Благодаря содержанию аскорбиновой кислоты и витаминов A, B1 и B6 он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и возглавляет тройку лидеров эликсиров против полового бессилия. А еще в нем в большом количестве присутствуют железо, калий, фосфор и антиоксиданты.

На выработку тестостерона положительно повлияет сок арбуза. Следовательно, его употребление позволит избежать проблем в постели. Кроме того, напиток алого цвета называют отличным средством для профилактики простатита.

Мужчины, у которых есть сложности с зачатием, советуют пить сок сельдерея, передает Planet Today. Он поможет восстановить силу, а также устранить проблемы с пищеварением.

При этом стоит помнить, что перед приемом даже натуральных соков, дабы не навредить своем организму, следует проконсультироваться со специалистом. 

Напомним, ранее "Утро" поделилось рецептом терпкого напитка для повышения потенции. 

Ксения АНДРЕЕВА

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