Нововведения коснутся тяжелобольных людей, пьяных водителей и владельцев старых авто

Весна приготовила для россиян сразу несколько сюрпризов. Она начнется с ряда нововведений, которые изменят привычный уклад жизни.

Лекарственная реформа

В частности, с 1 марта 2020 г. вздохнут спокойно тяжелобольные люди. Ведь с этого дня разрешено ввозить в страну незарегистрированные заграничные лекарств, если они жизненно необходимы пациенту. Однако данный факт должна подтвердить комиссия.

Наказание для пьяных водителей

Заживут по-новому и автолюбители. Весной любителям садиться за руль подшофе закрутят гайки. Их будут отправлять на принудительное лечение от алкоголизма. Речь идет о заядлых штрафниках, которые нарушали правила дорожного движения (ПДД) в хмельном состоянии.

Новый ГОСТ для старых авто

Еще одно важное изменение, касающееся водителей. Чтобы получить паспорт на машины старше 30 лет и ретроавтомобили, с 1 марта необходимо будет проходить специальную экспертизу, включающую тщательный осмотр железных долгожителей. Если их техсостояние, а также "самочувствие" двигателя, шасси и внешний вид оставят желать лучшего, то владельцу откажут в выдаче желанных документов.



Новинки в торговле

Начало весны – время перемен и для бизнесменов. С вводится обязательная маркировка меховых шуб, шапок и прочих изделий, а также алкоголя и табака. На очереди – обувь с одеждой и лекарства. При этом изменится формат кассовых чеков в них будет отображаться буква "М", уточняет News.ru. Правда, в электронном варианте появится лишь код маркировки.