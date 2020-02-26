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Время перемен: 1 марта жизнь в России кардинально изменится

Время перемен: 1 марта жизнь в России кардинально изменится
Фото: pixabay.com
Нововведения коснутся тяжелобольных людей, пьяных водителей и владельцев старых авто

Весна приготовила для россиян сразу несколько сюрпризов. Она начнется с ряда нововведений, которые изменят привычный уклад жизни.

Лекарственная реформа 

В частности, с 1 марта 2020 г. вздохнут спокойно тяжелобольные люди. Ведь с этого дня разрешено ввозить в страну незарегистрированные заграничные лекарств, если они жизненно необходимы пациенту. Однако данный факт должна подтвердить комиссия. 

Наказание для пьяных водителей 

Заживут по-новому и автолюбители. Весной любителям садиться за руль подшофе закрутят гайки. Их будут отправлять на принудительное лечение от алкоголизма. Речь идет о заядлых штрафниках, которые нарушали правила дорожного движения (ПДД) в хмельном состоянии. 

Новый ГОСТ для старых авто 

Еще одно важное изменение, касающееся водителей. Чтобы получить паспорт на машины старше 30 лет и ретроавтомобили, с 1 марта необходимо будет проходить специальную экспертизу, включающую тщательный осмотр железных долгожителей. Если их техсостояние, а также "самочувствие" двигателя, шасси и внешний вид оставят желать лучшего, то владельцу откажут в выдаче желанных документов. 

Новинки в торговле 

Начало весны – время перемен и для бизнесменов. С вводится обязательная маркировка меховых шуб, шапок и прочих изделий, а также алкоголя и табака. На очереди – обувь с одеждой и лекарства. При этом изменится формат кассовых чеков в них будет отображаться буква "М", уточняет News.ru. Правда, в электронном варианте появится лишь код маркировки. 

Ксения АНДРЕЕВА

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