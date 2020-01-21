Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пьяных нарушителей отправят на принудительное лечение

Пьяных нарушителей отправят на принудительное лечение
Кадр из фильма "Самогонщики"
Новые меры необходимы, чтобы люди стали меньше пить

Суды могут получить право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто совершал правонарушения в пьяном виде или задерживался за распитие спиртного в неположенных местах. Об этом сообщили журналисты. 

До 1 марта Министерства внутренних дел и юстиции проработают поправки в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают "Известия". Затем эти ведомства направят свои выводы в Минздравсоцразвития.

Юристы подчеркивают, что принудительное лечение не нарушает нормы Конституции. Согласно Основному закону, права и свободы человека могут быть ограничены в той степени, в какой это необходимо для защиты прав и интересов других лиц.

По информации ГИБДД, в стране за 11 месяцев прошлого года в произошло 131,8 тыс. ДТП, 9,8% их совершались нетрезвыми водителями. В тот же период 2018 г. доля таких аварий была выше – 10,6%.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну что граждане! будем теперь по скайпу чокаться! <цензура> бомжы неинтересны, а тормозить будут тех, кто сможет откупится
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей