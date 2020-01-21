Новые меры необходимы, чтобы люди стали меньше пить

Суды могут получить право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто совершал правонарушения в пьяном виде или задерживался за распитие спиртного в неположенных местах. Об этом сообщили журналисты.



До 1 марта Министерства внутренних дел и юстиции проработают поправки в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают "Известия". Затем эти ведомства направят свои выводы в Минздравсоцразвития.

Юристы подчеркивают, что принудительное лечение не нарушает нормы Конституции. Согласно Основному закону, права и свободы человека могут быть ограничены в той степени, в какой это необходимо для защиты прав и интересов других лиц.

По информации ГИБДД, в стране за 11 месяцев прошлого года в произошло 131,8 тыс. ДТП, 9,8% их совершались нетрезвыми водителями. В тот же период 2018 г. доля таких аварий была выше – 10,6%.