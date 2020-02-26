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Ветеранам из Подмосковья приготовили сюрприз к Дню Победы

От 15 до 25 тысяч рублей получат участники ВОВ дополнительно к федеральной матпомощи

Размеры единовременных выплат жителям Московской области – ветеранам Второй мировой войны – за год выросли в 2,5-3 раза. Об этом сообщают в Минсоцразвития МО.

Так, по 25 тысяч рублей получат участники и инвалиды ВОВ. По 15 тысяч рублей положено овдовевшим женам участников войны, не вступившим в повторный брак. Такая же сумма предусматривается для бывших заключенных концентрационных лагерей, тружеников тыла, а также лиц, удостоенных знака "Жителю блокадного Ленинграда".

В подмосковном регионе насчитывается больше 64 тысяч ветеранов ВОВ, из них примерно 3,5 тысячи участвовали в войне или стали инвалидами в результате военных действий, уточняет "Подмосковье сегодня".

Ранее в СМИ сообщалось, что деньги соотечественники получат уже в апреле

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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