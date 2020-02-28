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Пророчества Нострадамуса о третьей мировой войне сбываются

Пророчества Нострадамуса о третьей мировой войне сбываются
Фото: pixabay.com
В современном мире наблюдаются все предпосылки к 27-летнему противостоянию

В свете последних событий на Ближнем Востоке СМИ освежили в памяти пророчества Нострадамуса. Многие из них можно смело трактовать как предпосылки к приближающейся третьей мировой войне.

По мнению некоторых экспертов в нее вступят все мировые державы. Противостояние продлится 27 лет. Если примерить пророчества Нострадамуса к ситуации в Сирии и Иране, то сами собой напрашиваются определенные выводы. 

Так, например, провидец не сомневался, что глобальному конфликту будет предшествовать время, когда "Восток ослабит Запад", напоминает "Царьград". Согласно предсказаниям алхимика, в мире наступит хаос.  

"Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором", – говорится в откровениях Нострадамуса

Впрочем, полтысячи лет назад он предвидел то, что сейчас творится на внешнеполитической арене. Предугадал ясновидящий и убийство американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани, написав, что от удара молнии погибнет великий человек.  

Однако последней каплей станет дикий пожар, которых охватит большой город. Тогда и начнется война, заявил Нострадамус.

"Ненависть пробудилась, всякая Вера испорчена и Надежда тоже", – сказано в пророчествах. 

Напомним, накануне в сирийском Идлибе произошли столкновения военных РФ и САР с боевиками в составе с турками. 

Ксения АНДРЕЕВА

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