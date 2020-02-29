О мерах предосторожности напомнил главный санитарный врач Незалежной

Виктор Ляшко заявил, что обычный и свиной виды гриппа намного опаснее, чем пресловутая китайская зараза. Они уже есть на территории Украины и передается между людьми.

В эфире телеканала "1+1" главный санитарный врач Незалежной объяснил, что каждый день медицинская помощь оказывается 200 – 240 тысячам граждан. При этом, если начать лечиться несвоевременно, болезнь может привести к летальному исходу.

Напомним, что на сегодняшний день коронавирусом заражено порядка 84 тысяч человек. Около 2800 человек уже умерло от CODIV-19.

Ранее "Утро" писало, что в Японии открыли способ продеагностировать коронавирус за 15 минут.