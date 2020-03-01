Специалист призвала сильный пол не только правильно питаться, но и заниматься спортом

Залог скорейшего улучшения потенции – физическая активность и продукты, богатые цинком. Об этом рассказала авторитетный врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Специалист отметила, что сильному полу важно заниматься спортом и находиться в нормальном весе для того, чтобы быть сильным в постели. Ведь каждый лишний килограмм повышает скорость воспалительных процессов в организме, что негативно влияет на выработку половых гормонов, в том числе тестостерона.

Что касается диеты от импотенции, то важно помнить о насыщении организма цинком. Для этого стоит почаще есть морепродукты, чеснок, семена тыквы. Диетолог посоветовала не забывать о полезных жирах и летицине, который содержится в яйцах, сваренных так, чтобы желток оставался жидким, пишет "Главред".

Для поддержания потенции важно не только правильно питаться, но и соблюдать питьевой режим. К тому же, можно воспользоваться рецептом настойки, которая вылечит от полового бессилия в два счета.