Количество мужчин, которые собираются поздравлять прекрасных дам, заметно увеличилось

В преддверии Международного женского дня эксперты интернет-сервиса объявлений "Авито" выяснили, что в топ-3 самых желанных подарков для россиянок вошли косметика, ювелирные украшения и парфюмерия. Менее популярными способами обрадовать прекрасную половину человечества оказались туристические путевки и новые гаджеты.

"Онлайн-опрос показал, что ювелирное украшение хотят получить 41% женщин, косметику и парфюмерию – 40%. 31% россиянок будут рады сертификатам. Лишь 16% опрошенных интересны гаджеты в качестве презента", – сообщает "МИР24".

Согласно интернет-опросу, число мужчин, планирующих поздравлять женщин с праздником в этом году, выросло с 90% до 93%.

Ранее "Утро" писало о самых неудачных подарках на 23 Февраля.