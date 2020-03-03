Местные чиновники разрушили монумент под благовидным предлогом

В польском городе Тшчанка суд отправил на расследование дело об уничтожении мемориала солдатам Красной армии.

Как сообщает РЕН ТВ, ранее чиновники приказали разрушить памятник, заявив, что в братской могиле нет останков. Активисты много раз требовали наказать местные власти, однако надежда на восстановление монумента появилась только сейчас.

В стране активно идет пересмотр итогов Второй мировой войны. За 20 лет в Польше разрушили более 400 памятников советским солдатам.

Отметим, что на территории страны во время Великой Отечественной погибли более 600 с лишним тысяч красноармейцев.