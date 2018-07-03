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Отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, депутат сейма Корнель Моравецкий назвал ошибочным решение о демонтаже памятников советским солдатам, погибшим при освобождении страны.
"Это мелочность. Я был против этого. Этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России. Он достаточно символичен", - заявил Моравецкий в интервью РИА "Новости".
По словам старейшего депутата сейма, не нужно связывать освобождение Польши от фашизма и социалистический строй, установивший в странах Восточной Европы после Второй мировой. Он подчеркнул, что Польше не хватило бы сил, чтобы освободиться от немцев.
Осенью 2017 года Варшава ввела в действие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Согласно новому закону, под снос попадают все советские памятники в стране. По информации Института национальной памяти Польши, речь идет о более чем 450 памятниках, 230 из которых – монументы солдатам Красной армии, освобождавшим страну от фашистов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Польша воюет с памятниками и насаждает русофобию "в качестве национальной идеи". Законопроект был поддержан абсолютным большинством голосов, против него выступили лишь 7 депутатов, в том числе, Корнель Моравецкий.
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