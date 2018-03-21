Польский эксперт увидел "руку Кремля" в разладе между Варшавой и Киевом

Текущий кризис в отношениях Польши и Украины и грядущая катастрофа связаны с созданием в стране российской партии. К такому выводу пришел историк Ежи Таргальский, сообщает "Польское радио" в среду, 21 марта.

Эксперт считает, что закон об институте национальной памяти Польши в части, которая касается Незалежной, якобы принят под диктат России, потому что люди, которые это сделали, политически связаны с нашей страной. "Кроме того, они как политики играют антиукраинской картой", – заявил историк.

На его взгляд, антибандеровский закон не будет применяться, хотя националистические элементы в государстве используют его, чтобы увеличить свое значение. В Польше, в правительственных кругах, есть много людей, которые считают, что часть закона, имеющая отношение к Украине, необходимо изменить, отмечает он.

По словам Таргальского, в Польше с момента старта кризиса в отношениях между Варшавой и властями Израиля, а также еврейскими кругами в США, началась работа над созданием в стране российской партии, которая будет националистической, антисемитской, антиукраинской, антиамериканской и будет призывать к союзу с Россией против Штатов и НАТО.

В случае бездействия правительства, в Польше созреет мощная пророссийская сила, которая займет достаточно большую часть электората партии "Право и справедливость". По оценке специалиста, уже сейчас в польских СМИ и среди политиков российский фактор становится все сильнее, и это находит поддержку среди поляков.

Историк подчеркнул, что к такому состоянию в обществе страна идет уже два года.

"Сейчас нужны решительные шаги, а правительственная партия на такие шаги не способна", – резюмировал Таргальский.

Напомним, в 2018 году Польша приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.

Вот только в понедельник, 19 марта, в ходе антиукраинской акции у посольства Незалежной в Варшаве депутат польского Сейма Роберт Винницкий растоптал красно-черный флаг запрещенной в РФ ОУН, назвав его "бандеровской тряпкой".

"Акция стала прямым ответом на марш националистов во Львове две недели назад. Кроме "Движения народового" к ней присоединились представители националистических организации "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь", – написал Винницкий в своем Facebook.

На акции митингующие выкрикивали лозунги "Бандеровцы – убийцы", "Шухевич – преступник" и "Стыд за Украину". Также националисты призвали правительство Польши "кардинально изменить свою политику в отношении Киева". А в конце мероприятия поляки сожгли портреты Бандеры и Шухевича.