Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анекдот дня на 3 марта

Анекдот дня на 3 марта
Фото: pixabay.com
Актуальная шутка от "Утра", которая заставит улыбнуться

Обессилевший путник брел по пустыне и среди песков нашел бутылку. Он откупорил ее, а оттуда вдруг вылетел джинн.

Джинн говорит своему освободителю:

– Проси у меня что хочешь. Выполню одно твое любое желание.

Путник:

– Хочу домой.

– Hу, пошли...

– Но я быстро хочу!

– Тогда побежали!

Александра АКСЕНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей