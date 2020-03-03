Актуальная шутка от "Утра", которая заставит улыбнуться

Обессилевший путник брел по пустыне и среди песков нашел бутылку. Он откупорил ее, а оттуда вдруг вылетел джинн.

Джинн говорит своему освободителю:

– Проси у меня что хочешь. Выполню одно твое любое желание.

Путник:

– Хочу домой.

– Hу, пошли...

– Но я быстро хочу!

– Тогда побежали!