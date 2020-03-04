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Анекдот дня на 4 марта

Анекдот дня на 4 марта
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Короткая и смешная шутка от "Утра" поднимет настроение

Девушка пришла устраиваться на работу в крупную компанию новой секретаршей. Предыдущая работница решила дать ей наставления:

– Запомни, дорогая, ты можешь опаздывать на работу хоть на час, заниматься своими делами и не работать! Шеф не заметит, но только до тех пор, пока будет смотреть на твои ножки. И главное, чтобы про все это не прознала его ужасная жена! В этом году из-за нее уволились уже пять секретарш. Поняла?

– Поняла.

– Тогда желаю удачи. Ты, кстати, замужем?

– Ага.

– А где же работает твой муж?

– Прямо за этой дверью.

Александра АКСЕНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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