Короткая и смешная шутка от "Утра" поднимет настроение

Девушка пришла устраиваться на работу в крупную компанию новой секретаршей. Предыдущая работница решила дать ей наставления:

– Запомни, дорогая, ты можешь опаздывать на работу хоть на час, заниматься своими делами и не работать! Шеф не заметит, но только до тех пор, пока будет смотреть на твои ножки. И главное, чтобы про все это не прознала его ужасная жена! В этом году из-за нее уволились уже пять секретарш. Поняла?



– Поняла.

– Тогда желаю удачи. Ты, кстати, замужем?

– Ага.

– А где же работает твой муж?

– Прямо за этой дверью.