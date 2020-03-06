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Анекдот дня на 6 марта

Анекдот дня на 6 марта
Фото: pixabay.com
Забавная шутка от "Утра" поднимет настроение на весь день

Встречаются утром понедельника два соседа. Один свежий и бодрый, второй весь опухший, смурной, голова опущена. Первый у него спрашивает:

– Выглядишь ужасно, что это с тобой?

– Мы вчера с друзьями в лес ездили. Ну, там культурно посидели, выпили, закусили. Меня в сон потянуло, я прям там и вырубился, местечко помягче нашел...

– А опухший-то почему? Водка паленая попалась?

– Неа, водка нормальная, а вот муравьям не понравилось...

Александра АКСЕНОВА

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