Забавная шутка от "Утра" поднимет настроение на весь день

Встречаются утром понедельника два соседа. Один свежий и бодрый, второй весь опухший, смурной, голова опущена. Первый у него спрашивает:

– Выглядишь ужасно, что это с тобой?

– Мы вчера с друзьями в лес ездили. Ну, там культурно посидели, выпили, закусили. Меня в сон потянуло, я прям там и вырубился, местечко помягче нашел...

– А опухший-то почему? Водка паленая попалась?

– Неа, водка нормальная, а вот муравьям не понравилось...