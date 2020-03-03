Покупателей ждет неприятный сюрприз

Администрация крупнейшей торговой площадки Китая предупредила пользователей, что доставка покупок может задержаться из-за смертельной инфекции.

После вспышки коронавируса увеличилось время процессов обработки товаров. Новые условия распространяются на заказы, которые были сделаны после 20 января, сообщает "ФедералПресс".

В Китае напомнили, что вирус COVID-19 не распространяется через посылки.

Ранее "Утро" рассказало, что коронавирус распространяется вопреки мерам изоляции.