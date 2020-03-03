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Посылки с AliExpress задерживаются из-за коронавируса

Покупателей ждет неприятный сюрприз

Администрация крупнейшей торговой площадки Китая предупредила пользователей, что доставка покупок может задержаться из-за смертельной инфекции. 

После вспышки коронавируса увеличилось время процессов обработки товаров. Новые условия распространяются на заказы, которые были сделаны после 20 января, сообщает "ФедералПресс"

В Китае напомнили, что вирус COVID-19 не распространяется через посылки.

Ранее "Утро" рассказало, что коронавирус распространяется вопреки мерам изоляции

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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