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Путина защитили от коронавируса

В Кремле рассказали, что помогает главе государства избежать заражения

Президента России Владимира Путина оградили от риска инфицирования коронавирусом COVID-19, предприняв все необходимые меры. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что основными средствами профилактики заражения являются простые способы, доступные каждому человеку. 

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане", – цитирует Пескова RT

Также пресс-секретарь президента отметил, что ситуация в связи с коронавирусом в Москве не осложнялась.

По последним данным, за прошедшие сутки в мире зафиксировано около 2 тыс. новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщает РБК.

Александра АКСЕНОВА

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