В Кремле рассказали, что помогает главе государства избежать заражения

Президента России Владимира Путина оградили от риска инфицирования коронавирусом COVID-19, предприняв все необходимые меры. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что основными средствами профилактики заражения являются простые способы, доступные каждому человеку.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане", – цитирует Пескова RT.

Также пресс-секретарь президента отметил, что ситуация в связи с коронавирусом в Москве не осложнялась.

По последним данным, за прошедшие сутки в мире зафиксировано около 2 тыс. новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщает РБК.