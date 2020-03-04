Политик уверен, что у ребят на "Евровидении-2020" все будет окей

Владимир Жириновский опубликовал в своем Twitter видео. В ролике он танцует под трек "Faradenza" российской группы Little Big.

Таким образом лидер ЛДПР поздравил музыкальный коллектив с отбором на конкурс эстрадной песни "Евровидение 2020", который пройдет в Нидерландах. Об этом сообщает URA.RU.

"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", – подписал видео Владимир Вольфович.

Недавно стало известно об участии эпатажной рейв-группы в музыкальном конкурсе. Это решение было позитивно принято даже в политических кругах страны.