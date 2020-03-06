Главное при покупке - внимательно рассмотреть состояние бутона

Чтобы праздничный букет простоял долго, нужно выбирать распустившиеся цветы вместе с бутонами. На тычинках у цветов не должно быть пыльцы, а на лепестках – желтого оттенка. Рекомендациями по выбору цветов с мужчинами поделилось "Роскачество".

Бутон цветка должен быть упругим, без пятен и полосок, записано на сайте портала. Кроме того, в букете не должно быть иголок и булавок: недобросовестные продавцы часто пытаются так продлить жизнь уже увядшим цветам, передает "Царьград".

Напомним, что праздничные выходные в этом году продлятся в России с 7 по 9 марта. У мужчин будет целых три дня, чтобы поздравить милых дам с Международным женским днем.