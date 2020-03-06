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Жительница Иванова прилюдно предложила Путину пожениться

Жительница Иванова прилюдно предложила Путину пожениться
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России был озадачен просьбой

Владимир Путин отправился в Иваново, чтобы посетить детскую поликлинику и пообщаться с горожанами. Во время встречи с жителями неизвестная девушка попросила главу государства взять ее замуж. 

"А возьмите меня замуж!", – прокричала девушка в толпе вокруг Путина. Президент был удивлен предложением незнакомки, но позже перевел все в шутку, передает "РИА Новости". 

Владимир Путин немного пообщался с потенциальной невестой и она поблагодарила президента, но за что – неизвестно. Президент России не стал раскрывать подробности. 

А позже на встрече с общественными представителями Иваново Путин прокомментировал романтическую просьбу. Президент отметил, что в городе невест он предсказуемо получил предложение руки и сердца. По словам Владимира Путина, девушка может прославиться на всю страну. 

Девушка успела передать Владимиру Путину свою фотографию с номером телефона после того, как он назвал ее предложение "интересным", сообщает Telegram-канал Life Short. 

Ранее "Утро" рассказало, как Владимир Путин подколол Эрдогана на встрече в Москве. В Кремле напомнили о победе русской армии над турками. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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