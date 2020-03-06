Президент России был озадачен просьбой

Владимир Путин отправился в Иваново, чтобы посетить детскую поликлинику и пообщаться с горожанами. Во время встречи с жителями неизвестная девушка попросила главу государства взять ее замуж.

"А возьмите меня замуж!", – прокричала девушка в толпе вокруг Путина. Президент был удивлен предложением незнакомки, но позже перевел все в шутку, передает "РИА Новости".

Владимир Путин немного пообщался с потенциальной невестой и она поблагодарила президента, но за что – неизвестно. Президент России не стал раскрывать подробности.

А позже на встрече с общественными представителями Иваново Путин прокомментировал романтическую просьбу. Президент отметил, что в городе невест он предсказуемо получил предложение руки и сердца. По словам Владимира Путина, девушка может прославиться на всю страну.

Девушка успела передать Владимиру Путину свою фотографию с номером телефона после того, как он назвал ее предложение "интересным", сообщает Telegram-канал Life Short.



Ранее "Утро" рассказало, как Владимир Путин подколол Эрдогана на встрече в Москве. В Кремле напомнили о победе русской армии над турками.