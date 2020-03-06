В Кремле напомнили о победе русской армии над турками

В четверг, 5 марта, президент России Владимир Путин встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоган, который прилетел в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Российский лидер принял коллегу в Кремле под часами "Переход через Балканы" художника Евгения Лансере. На них запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877 – 1878 годах. Это заметили пользователи Сети.

Во время встречи президенты сидели по обе стороны от скульптуры, которая располагалась на камине. Пользователи Twitter решили, что выбор зала неслучаен, и Путин таким образом заявляет о своей позиции. Обратили внимание и на изваяние Екатерины II в углу помещения. Императрица присоединила Крым к России, отвоевав его у Османской империи в конце XVIII века.

"Не троллинг, а последнее терпение императора", "Политика", "Эрдоган не был бы президентом, если бы реагировал на такую *** (ерунду – прим. ред.). Впрочем, как и Путин", "Ну всех переиграл!" – разделились во мнениях пользователи Twitter. Впрочем, сделал ли президент России это намерено, не известно.

По итогам встречи, которая длилась около шести часов, Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии. Президент России отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, несмотря на то что лидеры стран все еще не могут договориться по некоторым вопросам.