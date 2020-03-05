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Шесть часов переговоров: Путин и Эрдоган прекратят огонь в Сирии

Президенты России и Турции согласовали новый документ по ситуации в Идлибе

В Кремле завершилась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая длилась в общей сложности шесть часов. Главы России и Турции нашли способы решить обострившийся конфликт в Сирии. Так, в ночь с 5 по 6 марта введут режим прекращения огня. 

Об этом сообщает РИА "Новости". 

Также с 15 марта российские и турецкие военные будут патрулировать вдоль трассы М-4 в Сирии. 

Во время своей речи лидер турков заявил, что Сочинский меморандум был нарушен в мае 2019-го, когда сирийская армия возобновила боевые действия якобы для того, чтобы поставить Турцию в трудное положение. Эрдоган также добавил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал RT, что турецкие военные будут отвечать на нападения сил режима. 

Путин отметил, что встреча прошла в позитивном ключе, несмотря на то, что Россия не всегда согласна с Турцией по оценкам происходящего в Сирии. По его словам, достигнутые соглашения позволят наладить мир в Идлибе.  

Ситуация в Сирии обострилась 27 февраля, когда погибло 36 турецких военных. В тот день армия Сирии обстреляла боевиков, но под огонь попали и турки. По сообщению Минобороны России, военных Турции в этом месте не должно было быть. Как только об этом стало известно, российские военные сообщили сирийским коллегам, и те прекратили огонь. После этого Эрдоган позвонил Путину и попросил оставить Турцию "один на один" с Сирией. 

Полина ИВАНОВА

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