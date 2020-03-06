Сирийский лидер готов применить силу в случае сопротивления вражеских войск

Башар Асад объяснил причину пребывания российских войск на территории Сирии. Он заявил, что это необходимо для сохранения политического баланса в Совбезе ООН. К тому же российские военные могут поддержать Сирию в случае, если турки и американцы откажутся покидать территорию государства.

РФ тоже выгодно оказывать помощь Асаду. Такая тактика гарантирует сохранение позиций России на территории Сирии.

Башар Асад подчеркнул, что готов пойти на военный конфликт в случае отказа турок и американцев покинуть территорию его страны. Если говорить о взаимодействии с курдами, то тут у сирийского лидера позиция однозначная: оно будет возможно только после того, как возможные союзники перестанут сотрудничать с США, пишет ТАСС.

Асад не исключает возможности возобновления отношений с Турцией. Для этого нужно, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган перестал поддерживать террористов, ранее заявил президент Сирии.

Напомним, что 5 марта в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и его турецкого коллеги. Российский лидер и Эрдоган приняли решение в ночь с 5 по 6 марта ввести режим прекращения огня в Сирии. Встреча президентов шла, в общей сложности, шесть часов.