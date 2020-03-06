Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Асад хочет избавиться от турок руками России

Асад хочет избавиться от турок руками России
Башар Асад. Фото: Sana/Xinhua/www.globallookpress.com
Сирийский лидер готов применить силу в случае сопротивления вражеских войск

Башар Асад объяснил причину пребывания российских войск на территории Сирии. Он заявил, что это необходимо для сохранения политического баланса в Совбезе ООН. К тому же российские военные могут поддержать Сирию в случае, если турки и американцы откажутся покидать территорию государства.

РФ тоже выгодно оказывать помощь Асаду. Такая тактика гарантирует сохранение позиций России на территории Сирии.

Башар Асад подчеркнул, что готов пойти на военный конфликт в случае отказа турок и американцев покинуть территорию его страны. Если говорить о взаимодействии с курдами, то тут у сирийского лидера позиция однозначная: оно будет возможно только после того, как возможные союзники перестанут сотрудничать с США, пишет ТАСС.

Асад не исключает возможности возобновления отношений с Турцией. Для этого нужно, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган перестал поддерживать террористов, ранее заявил президент Сирии.

Напомним, что 5 марта в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и его турецкого коллеги. Российский лидер и Эрдоган приняли решение в ночь с 5 по 6 марта ввести режим прекращения огня в Сирии. Встреча президентов шла, в общей сложности, шесть часов. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей