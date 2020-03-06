В Идлибе было нейтрализовано более двух десятков военнослужащих сирийской армии

Турция 5 марта произвела беспилотную бомбардировку армии Сирии. Погибли не менее 21 солдата, были разрушены две гаубицы и две ракетные установки.

Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщило турецкое агентство Anadolu. Атака произошла после того, как в Сирии погиб один солдат из Турции. Его смерть наступила до того, как Анкара и Москва заключили соглашение о прекращении огня, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о разрешении обострения конфликта в Сирии 5 марта в течение шестичасовой встречи.