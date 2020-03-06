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США нашли способ добиться компромисса с Россией по Сирии

США нашли способ добиться компромисса с Россией по Сирии
Фото: AP/TASS
В ход пойдет привычное оружие - угрозы и санкции

США полны решимости урегулировать ситуацию в Сирии. Для этого они намерены использовать уже оправдавшие себя методы давления на Россию и Иран. Об этом заявил американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.

По его мнению, главное сейчас – добиться изоляции режима Башара Асада, исключить все способы международной поддержки. Пока по поводу Дамаска не будет выработано "компромиссное решение", о помощи в восстановлении Сирии не может быть и речи, подчеркнул Джеффри в эфире CNN.

"Главным инструментом, которое мы используем для урегулирования конфликта в Сирии, является дипломатическое и экономическое давление на режим (Асада – прим. ред.) и на его сторонников – Россию и Иран", – цитирует ТАСС дипломата.

В декабре 2019 г. в Конгрессе США был одобрен законопроект о санкциях против России за поддержку Сирии. Документ еще должен быть рассмотрен в Сенате.

Накануне, 5 марта, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меры по мирному урегулированию в Сирии. 

Николай ВИКТОРОВ

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