Президент Турции временно в России отступил от Сирии
Договоренности между властями России и Турции по прекращению огня в районе сирийского Идлиба, достигнутые накануне в Москве на встрече с президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, не означают, что Анкара будет себя тихо вести в САР. К такому выводу пришел политолог Семен Багдасаров.
"Это поражение Эрдогана. Но временное", – сказал в комментарии "ЦарьГраду" эксперт.
Он отметил, что российский лидер вчера назвал своему турецкому коллеге происходящее в Сирии точными определениями – в Идлибе воюют бандгруппы, которые даже ООН признала террористами. И именно с большинством из них в одном строю сражаются солдаты Вооруженных сил Турции.
Также Анкара помогает экстремистам оружием и топливом, поэтому они приблизились к российской базе Хмеймим и пытаются обстреливать из ПЗРК наши самолеты, отметил Багдасаров. По его мнению, война для Эрдогана еще не закончена, он взял временную передышку. Значит Москва должна помочь сейчас Дамаску с современным вооружением, включая и поставку дронов.
Одновременно, полагает политолог, Анкаре выгодно сотрудничество с Москвой, поскольку она получает прибыл от строительных компаний, работающих в РФ, да и российский рынок, куда поставляются турецкие помидоры, слишком ценен. Не хочется Эрдогану проблем и с реализацией "Турецкого потока".
"А о туристах я даже и не говорю. И, кстати, туристам я еще раз рекомендую очень хорошо подумать перед тем, как посетить берег турецкий", – резюмировал Багдасаров.
Ранее сегодня Эрдоган заявил, что Анкара будет "бдительна" к любым выпадам "со стороны армии режима" президента Сирии Башара Асада, пишет газета Hurriyet.
Как напоминает "ФедералПресс", в четверг, 5 марта, в Москве Турция и Россия
в итоговом документе по урегулированию ситуации в Сириии обозначили пункт о неделимости САР, а также о важности борьбы с терроризмом.
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