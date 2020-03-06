На сегодняшний момент турецкий лидер боится потерять рынок помидоров в РФ и российских туристов

Договоренности между властями России и Турции по прекращению огня в районе сирийского Идлиба, достигнутые накануне в Москве на встрече с президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, не означают, что Анкара будет себя тихо вести в САР. К такому выводу пришел политолог Семен Багдасаров.

"Это поражение Эрдогана. Но временное", – сказал в комментарии "ЦарьГраду" эксперт.

Он отметил, что российский лидер вчера назвал своему турецкому коллеге происходящее в Сирии точными определениями – в Идлибе воюют бандгруппы, которые даже ООН признала террористами. И именно с большинством из них в одном строю сражаются солдаты Вооруженных сил Турции.

Также Анкара помогает экстремистам оружием и топливом, поэтому они приблизились к российской базе Хмеймим и пытаются обстреливать из ПЗРК наши самолеты, отметил Багдасаров. По его мнению, война для Эрдогана еще не закончена, он взял временную передышку. Значит Москва должна помочь сейчас Дамаску с современным вооружением, включая и поставку дронов.

Одновременно, полагает политолог, Анкаре выгодно сотрудничество с Москвой, поскольку она получает прибыл от строительных компаний, работающих в РФ, да и российский рынок, куда поставляются турецкие помидоры, слишком ценен. Не хочется Эрдогану проблем и с реализацией "Турецкого потока".

"А о туристах я даже и не говорю. И, кстати, туристам я еще раз рекомендую очень хорошо подумать перед тем, как посетить берег турецкий", – резюмировал Багдасаров.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что Анкара будет "бдительна" к любым выпадам "со стороны армии режима" президента Сирии Башара Асада, пишет газета Hurriyet.

Как напоминает "ФедералПресс", в четверг, 5 марта, в Москве Турция и Россия в итоговом документе по урегулированию ситуации в Сириии обозначили пункт о неделимости САР, а также о важности борьбы с терроризмом.

