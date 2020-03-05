Вашингтон параллельно с "Северным потоком - 2" решил остановить еще один российский газопровод

На Белград оказывают давление с тем, чтобы он отказался принимать газ из России по "Турецкому потоку", более того, еще и навязывают дорогой американский СПГ. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Он напомнил, что сейчас его страна ждет подачи российского голубого топлива по строящемуся "ТП", труба которого дойдет до сербской границы через Болгарию.

"Это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными",– цитирует РИА "Новости" Дачича.

Белград настаивает на строительстве российского газопровода и выступает против всяких рестрикций в отношении Москвы.

"Существует давление остановить проект "Турецкий поток". Причем Сербии не дается какая-то новая возможность, другой шанс для обеспечения газом. Если мы скажем что, допустим, не хотим участвовать в "Южном потоке" или в "Турецком потоке", то тогда откуда мы будем получать газ?",– задается вопросом министр.

По его словам, американцы предлагают сербам свое сырье, но в два раза дороже российского.

"Это сжиженный газ, через проекты на острове Крк в Хорватии. Однако это только планируется строить, и никто не знает, когда это будет построено", – подчеркнул Дачич.

Напомним, власти Болгарии в декабре 2019 г. заявили, что наш газ через их территорию по "ТП" сможет попасть в Сербию уже в конце мая нынешнего года. В свою очередь, компания Srbijagas ("Сербиягаз") завершила укладку сербского продолжения газопровода от границы Болгарии до Венгрии еще в конце 2019-го.

