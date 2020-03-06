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Банкир Тиньков откровенно рассказал о раке

У бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии

Олег Тиньков, основной акционер TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сообщил о том, что борется с онкологией. Предприниматель уже прошел несколько курсов химиотерапии.

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь", – цитирует заявление Тинькова издание ТАСС.

Банкир добавил, что сначала не хотел раскрывать свой диагноз, который ему поставили в октябре 2019 года. Он также поблагодарил родных и близких за поддержку, которые показали ему свою любовь. 

Полина ИВАНОВА

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