У бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии

Олег Тиньков, основной акционер TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сообщил о том, что борется с онкологией. Предприниматель уже прошел несколько курсов химиотерапии.

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь", – цитирует заявление Тинькова издание ТАСС.

Банкир добавил, что сначала не хотел раскрывать свой диагноз, который ему поставили в октябре 2019 года. Он также поблагодарил родных и близких за поддержку, которые показали ему свою любовь.