Диета после 60 лет: какие продукты опасны
Для похудения и поддержания здоровья не стоит на себе экспериментировать, считает специалист.
Модные системы питания и диеты могут нанести вред тем, кому за 60. Например, популярную кетодиету ряд экспертов считают опасной даже для молодых – так, повышенное употребление жиров и белков перегружает почки и печень. У пожилых людей побочные эффекты, которые, к слову, еще даже не изучены до конца, могут проявиться еще ярче и подорвать здоровье – привести к скачкам давления, проблемам с пищеварением и т.д.
Поэтому лучше придерживаться тех диет и рекомендаций по питанию, которые уже давно проверены и хорошо работают. Ориентироваться стоит на рекомендации врачей и диетологов. В частности, можно соблюдать элементарные правила, которые не навредят здоровью и помогут поддерживать форму даже после 60 лет. Нужно исключить из рациона мучное, сладкое, газированные напитки, которые очень калорийны, фастфуд – то есть отказаться от быстрых углеводов, есть больше овощей и фруктов, круп – клетчатка важна для правильного обмена веществ и работы ЖКТ.
Однако садиться на жесткую диету и сильно ограничивать себя не стоит, иначе неизбежен срыв. Стрессы для организма, тем более в пожилом возрасте, не нужны. Привыкать к здоровому рациону нужно постепенно. Кроме того, отмечает эксперт на канале PROсто фитнес в "Яндекс.Дзен", опасаться, что такое питание будет дорогим, не стоит. И среди доступных по цене продуктов можно легко найти полезные и натуральные. Главное – чтобы рацион был сбалансированным.
Ранее "Утро" публиковало рецепт каши долгожителей.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Президент Турции временно отступил от Сирии
На сегодняшний момент турецкий лидер боится потерять рынок помидоров в РФ и российских туристов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ