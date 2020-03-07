Пожилым людям нужно избегать ряда методов для похудения и новомодных принципов питания

Для похудения и поддержания здоровья не стоит на себе экспериментировать, считает специалист.

Модные системы питания и диеты могут нанести вред тем, кому за 60. Например, популярную кетодиету ряд экспертов считают опасной даже для молодых – так, повышенное употребление жиров и белков перегружает почки и печень. У пожилых людей побочные эффекты, которые, к слову, еще даже не изучены до конца, могут проявиться еще ярче и подорвать здоровье – привести к скачкам давления, проблемам с пищеварением и т.д.

Поэтому лучше придерживаться тех диет и рекомендаций по питанию, которые уже давно проверены и хорошо работают. Ориентироваться стоит на рекомендации врачей и диетологов. В частности, можно соблюдать элементарные правила, которые не навредят здоровью и помогут поддерживать форму даже после 60 лет. Нужно исключить из рациона мучное, сладкое, газированные напитки, которые очень калорийны, фастфуд – то есть отказаться от быстрых углеводов, есть больше овощей и фруктов, круп – клетчатка важна для правильного обмена веществ и работы ЖКТ.

Однако садиться на жесткую диету и сильно ограничивать себя не стоит, иначе неизбежен срыв. Стрессы для организма, тем более в пожилом возрасте, не нужны. Привыкать к здоровому рациону нужно постепенно. Кроме того, отмечает эксперт на канале PROсто фитнес в "Яндекс.Дзен", опасаться, что такое питание будет дорогим, не стоит. И среди доступных по цене продуктов можно легко найти полезные и натуральные. Главное – чтобы рацион был сбалансированным.

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