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Россиянам массово заблокировали банковские карты

Россиянам массово заблокировали банковские карты
Фото: pixabay.com
Клиентов кредитной организации ждал неприятный сюрприз в выходной день

Сообщения о блокировке начали появляться в соцсетях утром 7 марта. Россияне пожаловались на проблемы с картами Альфа-банка.

"Удалили без уведомления дебетовую карту. У моих знакомых тоже", – написал "Вконтакте" один из пользователей в официальной группе банка. Аналогичные заявления были опубликованы и в других соцсетях.

В Альфа-банке прокомментировали случившееся. В пресс-службе подтвердили, что карты действительно заблокировали, чтобы обезопасить деньги клиентов – появилось подозрение, что ряд номеров мог быть скомпрометирован. К этой минуте блокировку уже остановили, убедившись, что угрозы нет.

"..блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", – сообщил представитель пресс-службы в беседе с РБК.

Ранее СМИ сообщали об утечке более миллиона кредитных историй с паспортными данными, адресами и телефонами россиян – вся эта информация оказалась в свободном доступе в интернете.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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