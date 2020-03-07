Такое решение приняли власти Палестины

Сейчас в стране выявлено 16 случаев заражения вирусом из Китая. На фоне его распространения власти объявили, что Вифлеем закрыт полностью как для въезда, так и для выезда. Во всех отелях Палестины отменяют бронирование номеров для туристов. Об этом пишет агентство ВАФА.

Нарушителей карантина ждет наказание, говорится в сообщении. Службам безопасности разрешено принимать соответствующие меры.

Ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России. Все граждане побывали в Италии.