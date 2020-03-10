Отдохнуть подольше можно будет в мае

Россиян ждет увеличенное количество выходных дней. Дополнительный отдых связан с празднованием Дня весны и труда 1 Мая и Дня Победы 9 Мая.

Жителей России освободят от работы на пять дней подряд – с 1 по 5 мая включительно, цитирует "РИА Новости" заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.

Следующая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. Перед Днем Победы также установлены длинные выходные – с 9 по 11 мая.

Предпраздничные рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на один час, передает URA.RU.

В мае россияне будут работать 17 дней, отдыхать – 14. В июне выходным сделают пятницу 12-го числа из-за празднования Дня России.

Ранее "Утро" писало о сокращенных рабочих неделях в 2020 году.