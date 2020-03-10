Как погибнет человечество: раскрыто шесть жутких сценариев
Ученый-исследователь будущего Карим Джебари оценил вероятности шести возможных причин исчезновения людей с Земли. Футуролог проанализировал самые популярные предположения.
Карим Джебари считает, что климатический кризис не сможет стереть человечество с планеты как вид. Эксперт полагает, что повышение температуры и уровня морской воды будут иметь разрушительные, но не смертельные последствия. Для фатального исхода Земля должна быть жаркой, как Венера. Ученый только опасается, что изменения климата могут дать толчок развития войн и пандемий.
Пандемии заболеваний вызывают у футуролога наибольшие опасения. Исследователь считает, что вирусы сегодня имеют высокую смертность и заразность. Распространение коронавируса показало, что новая инфекция с незнакомыми ранее симптомами может представлять большую угрозу для человечества.
Джебари тревожат болезни, которые распространяются животными, клещами или кожными бактериями, передает Yle.fi.
Ядерная война является наиболее вероятным сценарием гибели человечества, заявляет футуролог. Террор во время боевых действий с применением мощного оружия приведет к природным катаклизмам: сажа после пожаров будет блокировать солнечный свет, средняя температура зимой может упасть на 10-12°C. В этом случае холод продлится 10 лет, что сильно ударит по сельскому хозяйству в мировом масштабе.
Самыми невероятными причинами исчезновения людей Карим Джебари назвал извержение супервулканов, восстание роботов и космическое вторжение. Изменения климата из-за 20 мощнейших вулканов на Земле будут слишком медленными и могут длиться десятки тысяч лет.
По мнению футуролога, современные роботы слишком далеки от того уровня искусственного интеллекта, который изображается в фантастических фильмах. Написанные людьми программы не могут содержать роковую ошибку.
Ученый призвал не беспокоиться столкновения планеты с астероидом: Джебари рассказал, что все крупные космические тела постоянно отслеживаются, сейчас Земля находится в безопасности.
Ранее "Утро" писало, что от коронавируса погибнут миллионы.
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