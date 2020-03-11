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Анекдот дня на 11 марта

Анекдот дня на 11 марта
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Короткая шутка поднимет настроение на весь день

Важный политик приезжает в отдаленную деревню и спрашивает у жителей, что он может для них сделать. 

– У нас есть две большие просьбы. Во-первых, у нас в больнице нет врача, – ответил староста деревни. 

Политик достает мобильный телефон и какое-то время говорит по нему. Оборачивается к главе деревни:

— Доктор завтра приедет, я с этим разобрался. Что вы хотите еще?

— У нас в деревне нет мобильной связи, – отвечает ему староста. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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