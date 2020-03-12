Порошенко сбежал за границу накануне допроса
Бывшего лидера Незалежной 13 марта ждут в ГБР
Пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко выехал за пределы страны. Однако в пятницу он должен был явиться на допрос в Госбюро расследований.
Как сообщает "Московский комсомолец", лидеру партии "Европейская солидарность" собирались вручить подозрение и потребовать его ареста с долей вероятности 99,9%, но адвокаты пана Порошенко сегодня заявили, что их подзащитный 13 марта в ГБР явиться не может, поскольку находится за рубежом.
Куда мог направиться "шоколадный король" на фоне пандемии коронавируса и запрета покидать Украину всему депутатскому корпусу, пока неизвестно.
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