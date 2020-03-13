У чиновницы также нашли владения в Киеве и элитные автомобили

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет несколькими квартирами, в том числе и в России. Это стало известно благодаря ее декларации на имущество.

Так, высокопоставленная чиновница задекларировала четыре квартиры, причем одна из них находится на территории России. Ею министр владеет с 2009 года. Также выяснилось, что у Лазебной есть земельный участок в Киевской области и несколько элитных машин.

По информации издания "Сегодня", всех украинских министров обязали предоставить данные о своих банковских счетах и недвижимости перед вступлением на пост.

Верховная рада Украины 4 марта утвердила новый кабинет министров. Правительство возглавил Денис Шмыгаль, который предложил 13 кандидатов. Главой Министерства соцполитики стала Марина Лазебная, которая ранее была председателем Государственной службы занятости Украины.

Ранее "Утро" писало об астрономической сумме, в которую обходится гражданам Незалежной содержание нынешнего президента страны Владимира Зеленского.