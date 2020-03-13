Инфицированный проигнорировал предписания врачей

Мужчина, которому был диагностирован коронавирус, осознанно нарушил режим изоляции, чтобы распространить опасную инфекцию.

Получив положительный результат теста на COVID-19, житель Японии в этот же день отправился в бар, где контактировал с другими людьми. Зараженный также сказал родителям, что собирается намеренно распространять инфекцию, сообщает телерадиокомпания NHK.

Японец проигнорировал предписанные ему рекомендации врачей и отказался самоизолироваться. В одном из баров он открыто заявил о своей болезни, после чего немедленно был задержан полицией.

На данный момент у одного из контактировавших с мужчиной обнаружена инфекция. Сейчас полиция и медики пытаются установить полный список лиц, с кем общался японец. Заведения, которые посетил инфицированный, были немедленно обработаны, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Напомним, что эпидемия вируса COVID-19 стремительно распространяется по миру. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. Ранее "Утро" сообщило о переносе отбора на ЧМ по футболу из-за пандемии.