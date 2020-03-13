Жители и гости страны не могут посетить популярные музеи и достопримечательности

Франция погрузилась во мрак. Виной всему коронавирус. Из-за ситуации с его массовым распространением закрыли двери главные музеи, которые считаются визитными карточками самой романтичной в мире страны.

Сначала в Париже запретили доступ в Лувр и галерею Орсэ. Теперь пришла очередь Версальского дворца, администрация которого оставила открытыми для посещения лишь сады и парк, отмечается в объявлении музейного комплекса в "Твиттер".

Список закрытых достопримечательностей в пятницу, 13 марта, пополнит и прославленная Эйфелева башня. Ее запирают на ключ с 21:00 по местному времени, или с 23:00 по московскому. Сколько дней или месяцев туристы не смогут туда попасть, пока неясно, сообщается в соцсети.

По последним данным, жертвами вируса COVID-19 во Франции стали 18 человек. Количество зараженных достигло 3661 человек, около 800 из которых подхватили инфекцию за текущие сутки, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу французского Минздрава.