Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кошмар в Париже: Францию переполошил вирус-убийца

Кошмар в Париже: Францию переполошил вирус-убийца
Фото: Xinhua/Xinhua/www.globallookpress.com
Жители и гости страны не могут посетить популярные музеи и достопримечательности

Франция погрузилась во мрак. Виной всему коронавирус. Из-за ситуации с его массовым распространением закрыли двери главные музеи, которые считаются визитными карточками самой романтичной в мире страны. 

Сначала в Париже запретили доступ в Лувр и галерею Орсэ. Теперь пришла очередь Версальского дворца, администрация которого оставила открытыми для посещения лишь сады и парк, отмечается в объявлении музейного комплекса в "Твиттер". 

Список закрытых достопримечательностей в пятницу, 13 марта, пополнит и прославленная Эйфелева башня. Ее запирают на ключ с 21:00 по местному времени, или с 23:00 по московскому. Сколько дней или месяцев туристы не смогут туда попасть, пока неясно, сообщается в соцсети. 

По последним данным, жертвами вируса COVID-19 во Франции стали 18 человек. Количество зараженных достигло 3661 человек, около 800 из которых подхватили инфекцию за текущие сутки, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу французского Минздрава.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей