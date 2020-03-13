Кошмар в Париже: Францию переполошил вирус-убийца
Франция погрузилась во мрак. Виной всему коронавирус. Из-за ситуации с его массовым распространением закрыли двери главные музеи, которые считаются визитными карточками самой романтичной в мире страны.
Сначала в Париже запретили доступ в Лувр и галерею Орсэ. Теперь пришла очередь Версальского дворца, администрация которого оставила открытыми для посещения лишь сады и парк, отмечается в объявлении музейного комплекса в "Твиттер".
Список закрытых достопримечательностей в пятницу, 13 марта, пополнит и прославленная Эйфелева башня. Ее запирают на ключ с 21:00 по местному времени, или с 23:00 по московскому. Сколько дней или месяцев туристы не смогут туда попасть, пока неясно, сообщается в соцсети.
По последним данным, жертвами вируса COVID-19 во Франции стали 18 человек. Количество зараженных достигло 3661 человек, около 800 из которых подхватили инфекцию за текущие сутки, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу французского Минздрава.
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