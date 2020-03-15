Шутка от "Утра" поднимет настроение даже в снежный весенний день

Главный врач делает обход больницы.

– Как себя чувствует пациент с подозрением на коронавирус?

– Нормально. Лежит в отдельной палате, мы ему составили специальную диету.

– Какую?

– Кормим его печеньем.

– Почему печеньем?

– В щель между дверью и полом больше ничего не пролезает.