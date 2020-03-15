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Анекдот дня на 15 марта

Анекдот дня на 15 марта
Фото: pixabay.com
Шутка от "Утра" поднимет настроение даже в снежный весенний день

Главный врач делает обход больницы.

– Как себя чувствует пациент с подозрением на коронавирус?

– Нормально. Лежит в отдельной палате, мы ему составили специальную диету.

– Какую?

– Кормим его печеньем.

– Почему печеньем?

– В щель между дверью и полом больше ничего не пролезает. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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