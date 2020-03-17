Смешная короткая шутка от "Утра" зарядит позитивом

Встретились две подруги. У одной перебинтована рука и нога в гипсе. Другая с ужасом у нее спрашивает:

– Дорогая, что с тобой случилось?

– Да я пылесос включила он меня током ударил...

– Так, ну с рукой разобрались. А с ногой-то что? Почему в гипсе?

– Ну а что мне оставалось делать?! Я его в ответ ударила!

Ранее "Утро" повеселило читателей шуткой на злобу дня.