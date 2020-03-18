Забавная шутка от "Утра" поможет забыть о коронавирусе

Жена разговаривает с мужем.

– Ну, и где ты был?!

– На свадьбе у Юрки. Дорогая, ты себе не представляешь, как там все напились.

– Ну почему же не представляю? Сними фату.