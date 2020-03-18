Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анекдот дня на 18 марта

Анекдот дня на 18 марта
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Забавная шутка от "Утра" поможет забыть о коронавирусе

Жена разговаривает с мужем.

– Ну, и где ты был?!

– На свадьбе у Юрки. Дорогая, ты себе не представляешь, как там все напились.

– Ну почему же не представляю? Сними фату. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dart Veyder
Ответить
-Дорогой, ты у меня первый!
-Ты что, у тебя 5 детей от разных отцов...
-Я всех предыдущих обнулила!
1
новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей