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Анекдот дня на 19 марта

Анекдот дня на 19 марта
Фото: jochen rolfes/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Шутка от "Утра" зарядит бодростью перед очередным днем на карантине

Адвокат приходит на встречу с клиентом. 

– Я сделал все, что мог, честное слово. Старался изо всех сил. Я даже не знаю, чем еще могу вам помочь.

– Может, возьмете все на себя? 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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