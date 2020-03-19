Шутка от "Утра" зарядит бодростью перед очередным днем на карантине

Адвокат приходит на встречу с клиентом.

– Я сделал все, что мог, честное слово. Старался изо всех сил. Я даже не знаю, чем еще могу вам помочь.

– Может, возьмете все на себя?