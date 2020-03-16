День Герасима-грачевника: что нужно делать 17 марта
17 марта на Руси чтили память двух святых: Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народе его прозвали днем Герасима-грачевника, потому что совпадало со временем массового прилета грачей. Славяне считали, что по поведению птиц можно определить приближение весны и тепла.
Раньше в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.
Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового. Маленькая женщина любила устраивать хозяевам неприятности.
Приметы на 17 марта:
- Если на улице показались грачи, то скоро растает снег. Птицы принесут удачу тем, кто их увидел первыми.
- Играющие стаи грачей обещают теплую и раннюю весну. Если они заняты обустройством старых гнезд, то приятная погода останется надолго.
- Если грачи тревожны и беспокойны, то погода тоже будет переменчивой. Услышать крики грачей – к дождю.
- Сны, которые запомнятся ночью с 16 на 17 марта, исполнятся через 12 дней.
Ранее "Утро" поделилось гороскопом на неделю с 16 по 22 марта.
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