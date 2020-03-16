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Названы самые опасные места в магазинах во время пандемии коронавируса

Названы самые опасные места в магазинах во время пандемии коронавируса
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инфекции остаются на поверхностях

Из-за распространения китайского коронавируса проблема дезинфекции рук и поверхностей стала особенно актуальной. Врачи рекомендуют носить с собой специальные антисептические растворы или салфетки. Сейчас стали известны наиболее опасные места в супермаркетах. 

Тележки и корзинки для продуктов – наиболее опасные переносчики инфекций. На ручках скапливается плесень, грибки и стафилококки. Они не обрабатываются после других покупателей и могут быть источником  микробов.

Упаковки с овощами и фруктами после магазинных весов лучше подвергнуть обработке дома: на них может остаться вирус. 

Опасные микробы задерживаются даже возле кассы: ленты для транспортировки продуктов и аппараты для приема банковских карт редко обрабатывают во время потока покупателей, передает канал "НТВ Лучшее". 

После возвращения из магазина нужно дезинфицировать в первую очередь все упаковки продуктов, затем тщательно вымыть руки с мылом или специальным средством. 

Специалисты рекомендуют во время пандемии коронавируса не трогать лицо руками, отказаться от рукопожатий и объятий, протирать телефон дезинфицирующими салфетками. 

Ранее "Утро" рассказало, что Европу ждет новая волна смертности от коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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