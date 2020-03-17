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Стали известны подробности смерти вдовы Гагарина

Стали известны подробности смерти вдовы Гагарина
Юрий Гагарин с женой Валентиной. Фото Юрия Набатова /Фотохроника ТАСС/
Женщина страдала острым нарушением кровоснабжения головного мозга

Вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина, о смерти которой стало известно ранее во вторник, 17 марта, около месяца назад перенесла обширный инсульт.

Как пишет РИА "Новости", 85-летнюю женщину положили в госпиталь, где ей удалили тромб.

На данный момент неизвестно, когда и где будут хоронить вдову легенды космоса.

Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 г. в Оренбурге. У них родились две дочери – Елена и Галина.

После гибели первого космонавта Земли 27 марта 1968 г., Валентина Гагарина замуж больше не выходила. Как отмечает издание "ФедералПресс", женщина также не давала интервью, при этом участвовала в мероприятиях, посвященных космонавтике.

Гендиректор Роскосмоса Дмирий Рогозин в своем "Твиттер" выразил соболезования родным и близким Гагариной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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