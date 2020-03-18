Последняя воля писателя будет исполнена

Похороны Эдуарда Лимонова, скончавшегося 17 марта, пройдут в кругу только близких людей. Поклонники не смогут проститься с ним. Таково было последнее желание автора романа "Это я, Эдичка".

На церемонию нельзя будет попасть и журналистам, добавляет РИА "Новости".

Напомним, 77-летний Лимонов умер от осложнений после операции. У него началось кровотечение на фоне онкологического заболевания.

Спасти писателя и общественного деятеля медикам не удалось. По неподтверждаенным данным, он практически ничего не ел из-за проблем с горлом, отмечает URA.RU.

Смерть Эдуарда Лимонова стала для всех его знакомых полной неожиданностью. Незадолго до ухода из жизни автор подписал договор на создание новой книги, добавляет телеканал "360".