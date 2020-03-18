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Петербуржцев лишили грандиозных развлечений

Массовые мероприятия в культурной столице ограничили 50 участниками

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В документе говорится, что вплоть до 30 апреля 2020 г. под запрет попадают все публичные события. Вместе со спортивными и иными досуговыми мероприятиями жителям города придется отказаться от каких-либо показов в музеях и иных развлекательных площадках. 

Петербуржцам также рекомендовано воздержаться от поездок заграницу. А иностранцам, в свою очередь, не спешить с путешествием в город на Неве. 

Ксения АНДРЕЕВА

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