Массовые мероприятия в культурной столице ограничили 50 участниками

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В документе говорится, что вплоть до 30 апреля 2020 г. под запрет попадают все публичные события. Вместе со спортивными и иными досуговыми мероприятиями жителям города придется отказаться от каких-либо показов в музеях и иных развлекательных площадках.

Петербуржцам также рекомендовано воздержаться от поездок заграницу. А иностранцам, в свою очередь, не спешить с путешествием в город на Неве.