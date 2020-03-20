Коронавирус может привести к неожиданным последствиям

Поляки захотели под шумок присоединить Калининградскую область – им рассказали о возможных последствиях таких действий.

Бурную дискуссию вызвала статья в издании Gazeta Wyborcza, где сообщается о "полуизоляции" российского региона из-за закрытия границ нашей страны. Напомним, ранее власти РФ приняли решение запретить въезд иностранцам с 18 марта до 1 мая. Также гражданам не рекомендуется выезжать за рубеж в связи с пандемией коронавируса. По словам автора публикации, жители Калининградской области испытывают на фоне этих мер определенные неудобства – мол, россияне привыкли отовариваться в польских супермаркетах. Однако журналист признал, что в наших магазинах с запасами продовольствия все в порядке – их хватит по меньшей мере на месяц, отмечает телеканал "360".

Неожиданные предложения под статьей тем временем начали поступать от читателей газеты. Обсуждая ситуацию с коронавирусом, ряд комментаторов увидели возможность забрать у России Калиниградскую область, углядев в пандемии пользу.

"Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", – заявил один из них.

Другой предложил устроить референдум по вхождению области в состав Польши и задался вопросом, что сделал бы российский лидер Владимир Путин, заметив у Калининграда "зеленых человечков". На что получил незамедлительный ответ – подобного рода действия могут спровоцировать военный конфликт.

"Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь это для нее – ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой", – высказался другой пользователь.

Как и по всей стране, в Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, напоминает РИА ФАН.