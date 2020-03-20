Первый борт уже вылетел в Минск

Авиакомпания "Белавиа" приступила к вывозу граждан Белоруссии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Первый лайнер уже вылетел в Минск. На борту находятся 114 пассажиров, среди них также четыре гражданина Украины, сообщают РИА "Новости" в Росавиации.

На фоне угрозы распространения коронавируса власти РФ решили ограничить въезд иностранных граждан на территорию страны до 1 мая.

Напомним, что первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Сейчас заболеванием охвачено 160 стран. Ранее "Утро" писало о резком росте числа зараженных в России.



