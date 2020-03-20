В метро можно ездить спокойно

Специалисты уверены, что постоянная дезинфекция поверхностей и отсутствие контактов с зараженными помогут избежать риска возникновения заболевания.

"Вероятность заразиться от контакта с продезинфицированной поверхностью стремится к нулю, так как средства уничтожают до 100% вирусов и бактерий",– сообщила заместитель главного врача Медицинской службы по клинико-экспертной работе Московского метрополитена Лариса Конарева изданию "Подъем".

Специалист убеждена, что метро является самым безопасным видом транспорта с эпидемиологической точки зрения. Сейчас в столичной подземке санобработка проводится раз в час-полтора. Работники метрополитена дезинфицируют абсолютно все поверхности, включая ручки входных дверей, терминалы и турникеты. Также эксперт отметила, что ввиду опасности распространения коронавируса, вагоны стали обрабатывать УФ-лампами.

"Воздух обеззараживается за счет воздействия ультрафиолетового облучения на микроорганизмы", – заверила Конарева.

Особой проверке подвергаются и все работники метрополитена: им ежедневно измеряют температуру, а в случае легкого недомогания немедленно отстраняют от работы. Кроме того, сотрудников обеспечивают всеми необходимыми средствами защиты, например, перчатками и антисептиками.

Эксперт призывает не контактировать с людьми, у которых наблюдаются признаки заболевания, чаще дезинфицировать руки и стараться не прикасаться к лицу. Это поможет избежать риска заражения.

Напомним, что коронавирус впервые был обнаружен в декабре прошлого года в Китае. Сейчас распространение COVID-19 приобрело масштаб пандемии. Ранее "Утро" сообщило о росте числа зараженных в России.