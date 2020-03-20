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Миколог объяснил, чего ожидать грибникам этим летом

Первые грибы уже появились в Подмосковье

Председатель Союза грибников России, миколог Михаил Вишневский сообщил, что массовое появление грибов начнется к середине апреля. Первыми, по словам специалиста, пойдут сморчки, сморчковые шапочки и строчки.

"Некоторые грибы уже замечены в Подмосковье, но они заснули из-за похолодания. После паузы продолжат расти дальше, когда ночная температура будет составлять 3 градуса тепла и выше",– отметил Вишневский в беседе с "Подмосковье Сегодня".

Миколог добавил, что спрогнозировать численность грибов практически невозможно из-за погодных аномалий, например, предыдущий год был средним по количеству.

Ранее "Утро" сообщило об активности клещей этой весной.

Александра АКСЕНОВА

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